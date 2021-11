Jak používat parfémy pro ten nejlepší výsledek?

Když se mnozí poprvé pustí do parfémů a kolínských vod, začnou se zajímat o to, jak správně nastříkat dámský parfém. Ačkoli existuje několik běžných metod stříkání parfémů, ve skutečnosti neexistuje žádný špatný nebo správný způsob.

Nejběžnější metodou ze všech technik rozprašování parfémů je nanášení parfému na tlakové body. Při nanášení parfému se zaměřte na roztírání na vnitřní stranu zápěstí a krku, což jsou jedny z nejteplejších částí těla. Teplo těchto míst pomůže rozptýlit vůni, protože vaše tělo se během dne přirozeně zahřívá. Parfém můžete nastříkat přímo na jednotlivé tlakové body, nebo můžete parfém nastříkat na jeden tlakový bod a poté jej pomocí vnitřních zápěstí rozetřít a rozetřít.

Někteří milovníci parfémů rádi stříkají parfém i na jiné tlakové body než na krk a vnitřní zápěstí. Mezi další tlakové body patří hůře dostupná, často opomíjená místa za ušima a za koleny. Protože jsou tato místa relativně skrytá, mnoho milovníků parfémů by se ohradilo proti jakýmkoli přímým výhodám stříkání parfému na tato místa. V daný den byste se pravděpodobně nesetkali s velkým počtem lidí, kteří by vám čichali za ušima a za koleny. Pro maximální užitek se tedy většina lidí drží stříkání parfému na krk a vnitřní stranu zápěstí.

Další oblíbenou technikou rozprašování parfému je metoda mraků. Tuto metodu běžně používají lidé, kteří se parfémů bojí – ti, kteří se bojí, že by mohli na veřejných místech způsobit voňavou spoušť silnou siláží nebo příliš silnou vůní. Pokud vám to připadá podobné, vyzkoušejte tuto metodu. Jedním nebo dvěma střiky vytvořte před sebou oblak parfému. Jakmile se oblak parfému začne usazovat, vejděte do něj.

Jde o to, aby se parfém rovnoměrně rozprostřel po celém vašem těle a oblečení. Pokud se parfémů stydíte, můžete si vždy jen napůl nastříkat na jedno zápěstí a parfém jednoduše rozetřít na ostatní tlakové body, čímž se rozptýlí menší množství parfému. Nezapomeňte, že pokud použijete metodu obláčků, mohl by parfém vaší ženy rychleji vyprchat, protože většina z něj se pravděpodobně ztratila ve vzduchu. Metoda Cloud se také vyhýbá těm tlakovým bodům, které pomáhají zahřát a oživit váš parfém.

Další oblíbenou alternativní metodou je nastříkat parfém přímo na oblečení. Mnoho lidí to dělá neúmyslně, protože parfém stříkají na tlakové body nebo do obláčku. Jiní to dělají záměrně, a ne bezdůvodně. Zde je důvod: většina parfumérů se dnes primárně nezabývá tím, jak bude parfém vonět na vaší pokožce. Parfuméři vědí, že většina lidí bude testovat parfémy na papírových proužcích, když budou procházet obchodními domy. Proto je mnoho parfémů konstruováno se zaměřením na to, jak budou vonět na papíře.

Ptáte se, jak to souvisí s metodami rozprašování parfémů? Parfém často voní jinak na kůži než na oblečení. A vzhledem k tomu, že současná situace ve vývoji parfémů vypadá tak, jak vypadá, možná si lépe vychutnáte, jak parfém voní na oblečení než na kůži. Můžete experimentovat a nastříkat si parfém na oblečení, abyste zjistili, zda déle vydrží nebo prostě lépe voní. Jen si před experimentováním ověřte, zda parfém nepoškodí, neznečistí nebo neobarví vaše oblečení.

Jak vám řekne každý odborník na parfémy, neexistuje žádný správný způsob, jak parfém nastříkat. Stříkejte, rozprašujte nebo vytvářejte oblaka parfémů podle libosti. Ať už použijete jakýkoli způsob aplikace parfému pro ženy, výsledným efektem bude parfém na vaší pokožce – přesně takový, jaký jste chtěli!