Facebook zaznamenal prudký pokles kvůli ruskému vyšetřování, které maří jeho naděje

Akcie FANG, do kterých patří Facebook, Amazon, Netflix a Google, byly během posledního měsíce od zveřejnění svých výnosů smíšené. Zatímco téměř všechny akcie FANG zaznamenaly velmi působivé finanční výsledky, údaje zveřejněné v souvislosti se shromažďováním dat měli za následek zlom u Facebooku a Alphabetu (Google). Facebook je kvůli vyšetřování Muellera i nadále ve středu zájmu, takže ceny se zatím výš nešplhají.

Ruské vyšetřování maří naděje Facebooku

Facebook zveřejnil svoje výsledky za první čtvrtletí, které předčily očekávání. Na rozdíl od svých protějšků z FANGu však nedokázal dosáhnout svého čistého maxima. Jedním z problémů v souvislosti s tímto gigantem sociálních médií je jeho spojení s vyšetřováním Muellera v Rusku o zásahu do amerických voleb v roce 2016. Zatímco řada členů kongresu na obou stranách poukazovala na zásah Ruska, prezident Spojených států spojitost s jeho zvolením odmítá.

Hlavním katalyzátorem ruského zásahu byl Facebook. Důvodem je nákup reklamy ze strany agentů zaměřený na konkrétní členy. Zprávy o tom, že Cambridge Analytica odcizila miliony profilů zaměřených na infiltraci profilů voličů na Facebooku, dostaly tento problém do popředí. Generální ředitel Mark Zuckerberg už byl několikrát vyzván, aby svědčil před kongresem. A i když se Zuckerberg omluvil, je těžké si představit, jakým způsobem bude společnost v budoucnu nadále vystupovat.

Problémem je, že produktem Facebooku jsou lidé

Základním problémem je, že produktem, který Facebook prodává, jsou jeho uživatelé. Inzerenti se zajímají o cílení na profily pomocí robustních analytických nástrojů, které Facebook poskytuje. Facebook umožňuje svým zákazníkům oslovit miliony lidí na základě jejich liků a disliků. Pokud v této otázce nastane obrat, jakým způsobem bude Facebook do budoucna řídit své příjmy z reklamy? Prognózy růstu jsou obrovské, ale pokud společnost zůstane i nadále blokována z důvodu ruského vyšetřování, bude pro ni těžké prokázat urychlení růstu.

Z historického hlediska, pokud se firma dostane do křížku s regulačními orgány, může to pro ni znamenat stagnaci po mnoho let. Když společnost Microsoft zažalovala Evropská unie, cena akcií se po dobu téměř deseti let nezměnila. Majitelé Facebooku doufají, že k něčemu takovému nedojde. Pokud je však možné z minulosti určitým způsobem předvídat budoucnost, mohl by být problém Facebooku s kongresem zničující. Ceny akcií Facebooku si můžete prohlédnout na platformě iFOREX.

Co musí Facebook investorům nabídnout?

Facebook uskutečnil v průběhu let několik nákupů a tyto produkty zatím nemusel vyčíslit. Nejoblíbenější je pravděpodobně Instagram. Whatsapp a Oculis Rift zatím gigantu na sociální média nevydělávají žádné peníze. Společnost se pravděpodobně bude muset zaměřit na pokus o zpeněžení těchto produktů a odklonit se od obchodního modelu, který je zaměřený výhradně na reklamu.

Shrnutí

Facebooku se nepodařilo prorazit jako jejím protějškům z FANGu. Problémy související s ruským vyšetřováním jeho zásahu do amerických voleb v roce 2016 nadále brzdí pohyb cen směrem nahoru. Pokud se Facebooku nepodaří dostat ze sevření kongresu, mohla by cena jeho akcií stagnovat po celá léta.