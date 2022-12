Proč navštěvovat autorizovaný servis Škoda? Váš vůz vám to vrátí

Pravidelná návštěva autorizovaného servisu by měla patřit do itineráře každého zodpovědného řidiče. Nejsou to pouze pravidelné předepsané prohlídky, jež stanoví výrobce automobilu, které byste měli dodržovat po dobu záruky. Také pokud je vůz starší, tak si zaslouží náležitou péči, protože se vám to dokáže vrátit v jeho bezpečnosti a spolehlivosti. V prvé řadě je to zejména používání originálních náhradních dílů, ale samozřejmě samotná odborná péče, která se vašemu vozu v autorizovaném servisu dostane.

Co vám autorizovaný servis nabídne?

Ačkoliv jsi mnoho lidí myslí, že je autorizovaný servis znamená platit více, tak s autorizovaným servisem můžete také ušetřit. Příkladem jsou speciální nabídky, díky kterým ušetříte právě i v autorizovaném servisu Škoda. Škoda servis Praha tak nabízí například Šekovou knížku, která vám umožní ušetřit až 20 % za servis a díly i příslušenství. Je to vhodné řešení, pokud máte vůz Škoda, který je o starší 4 a více let a potřebujete vyměnit opotřebované díly. Sleva je určena:

Na materiál i na práci

Pro nejběžnější typy oprav

Díky takové nabídce potom můžete ušetřit i na servisu staršího vozu, což je nejčastější situace, kdy si řidiči chtějí opravy v autorizovaném servisu rozmyslet. Jistota originálních náhradních dílů by však vždy měla být prioritou, jelikož to znamená jistotu bezpečnosti na silnici. Fleetoví a retailoví zákazníci mohou využít také tzv. Předplacený servis, který vám pokryje náklady spojené s předepsanou držbou vozidla.

Co to je zimní servisní akce?

V rámci nabídky služeb autorizovaného servisu můžete využít také takzvané servisní akce. Ty jsou sezónní a slouží k zajištění přípravy vašeho vozidla na motoristickou sezónu nebo naopak na zimu. Právě od toho je tady i zimní servisní akce, která vám umožní otestovat například kondici autobaterie, případně nainstalovat originální zimní příslušenství za výhodné ceny.