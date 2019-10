Pořiďte fotopapír na domácí tisk prakticky a výhodně

Už dlouho přemýšlíte, že obrázky na u vás na zdech a fotoalba by potřebovaly novou vlnu energie? Obecné pravidlo radí, že k tisku fotografií a obrázků je vhodnější inkoustová technologie než-li laserová. Tonerové tiskárny nevynikají dobrým rozlišením fotek a jejich barva díky laseru pouze na povrchu fotopapíru ulpívá, ale nevpije se jako je to u inkoustu. Inkoustová barva se naopak do fotopapíru důsledně vpije a vyniká ostrostí a pestrou barevnou škálovatelností.

Úspěch začíná u inkoustu a končí u fotopapíru

Když zvolíte vhodnou inkoustovou tiskárnu a kvalitní barevné náplně máte napůl vyhráno. Velkou váhu na konečném výsledků má ale i správná volba fotopapíru. Parametry, na které byste u výběru měli přihlédnout jsou žádaný formát, gramáž a jeho povrchová úprava. Pokud toužíte opravdu po kvalitním výsledku, je třeba se na tyto parametry podívat detailněji.

Formát, aby vše pasovalo jak má

Doma si poradíte většinou s tiskem fotografií do formátu A4 a menších. Pokud chcete doma tisknout jednu fotku za druhou a bojíte se, že by vám formát A4 nemusel stačit – sáhněte po dražším modelu tiskárny, který byste našli doma u amatérských nadšených fotografů, ale i v copy centrech. Ty vytisknou velkoformátové fotografie do formátu A3. Pokud ale tisknete do alba či fotorámečku, vaše potřeby splní i ty méně nákladné tiskárny. Nejklasičtějšími rozměry jsou 10×15 cm a 13×18 cm, které pasují do všech rodinných alb a běžných rámečků.

Gramáž je synonymem kvality

S vysokou gramáží, tedy tloušťkou papíru se do povrchu lépe a rovnoměrněji inkoust vsakuje. Díky tomu je výsledná fotografie kvalitnější a snímek je dokonale ostrý a kontrastní. Tloušťka hraje roli i v pevnosti papíru, který se po pokrytí inkoustem tolik nekroutí. Pokud chcete kvalitnější fotopapír, nebojte se vyrazit do prodejny, kde si můžete na papír sáhnout. U těch s vysokou gramáží hledejte označení v rozmezí 200-300 g/m². Fotopapír k tisku vizitek, reklamních materiálů a prezentací může mít i nižší gramáž. Ještě než ale fotopapír zakoupíte, ověřte si, do jaké maximální gramáže je vaše tiskárna schopná papír potisknout. Pokud byste tiskli na tlustší papír, nejenže můžete způsobit problémy podavači papíru, ale výsledek nemusí být odpovídající vašemu očekávání.

Lesklé či matné to je, oč tu běží

Povrchová úprava fotografie nakonec rozhodne, jak výsledek bude systý a jak bude vypadat. Na výběr je mezi matnou a lesklou úpravou fotopapíru. Lesklý fotopapír je vhodný pro tisk barevných motivů a pestrobarevných fotografií. Zvládne věrně zachytit barvy při skvělé sytosti a ostrosti. Nevýhodou je pak, že vlivem slunečního záření tyto barvy postupně bednou. Navíc s lesklou fotografií je třeba zacházet opatrně, abyste na ní nezanechaly otisky. Proto se lesklé fotografie ukládají spíše do alb, než-li do rámečků.

U matných fotopapírů se můžeme spolehnout na jejich sytost a vysoký kontrast. Jsou tedy vhodné pro černobílý tisk. Přitom vydrží i delší působení slunečních paprsků. Pokud hledáte tedy vhodný papír pro vaše rodinné fotografie, které si chcete pověsit na zeď rámečků, matný papír je v tomto případě nejvhodnější.

Je možné tisknout fotografie úsporně?

Logika nám radí, že nejlepších výsledků vždy docílíme, když použijeme jak originální tonery, tak originální fotopapíry od výrobce vaší tiskárny. Jenomže ty jsou někdy až příliš nákladné. Pokud prahnete po srovnatelné kvalitě za nižší cenu, sáhněte po kompatibilních náplních a klidně je doplňte o originální papíry, nebo vyzkoušejte papíry se stejnými parametry od jiného – levnějšího výrobce. Alternativní výrobci často nabízejí stejnou kvalitu náplní při garantované úspoře až 70 % oproti originálu.

Pokud si chcete být opravdu jistí kvalitou alternativních nápllní navštivte prodejnu Miroluku v Praze nebo v Plzni. zde vám ochotně poradí s výběrem a vše si můžete na místě prohlédnout.