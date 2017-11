Odhalte znaky seriózního poskytovatele nebankovní půjčky

Chcete si půjčit? A protože potřebujete peníze rychle, rozhodli jste se pro nebankovní půjčku? Určitě je to správná volba, zvolenou částku můžete mít na účtu třeba do několika minut a bez zbytečného papírování. Dejte si ale extrémní pozor na to, od koho si půjčujete. Seriózní poskytovatel má hned několik znaků, naučte se je poznat.

Má požádáno o licenci u ČNB

V prosinci 2016 vešla v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která má za cíl pročistit trh nebankovního půjčování. Jejím účelem je zajistit, aby nebankovní půjčky poskytovaly jen seriózní společnosti. Dosáhne toho skrze nové podmínky pro poskytovatele. Ti musí nově mít licenci od ČNB a musí také prokázat kapitál ve výši 20 milionů korun. Více se o novele dozvíte v tomto článku. Informace o tom, zda společnost u ČNB o licenci požádala, je dobře zjistitelná na internetu. Stačí, když si najdete registry na oficiálním webu banky a zadáte jméno, IČ, DIČ nebo adresu společnosti.

Je členem asociace

Seriózní společnosti se sdružují v APNÚ (Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů). Jedná se o nezávislé sdružení poskytovatelů, kteří se společně snaží o zlepšení podmínek nebankovního půjčování. Mají vlastní stanovy, všichni členové se například zavazují, že budou klientovi vždy poskytovat všechny informace týkající se půjčky a nebudou obsahovat zavádějící informace.

Nabízí i půjčku zdarma

Rychlá SMS půjčka je specifický produkt. Má kratší dobu splatnosti a tak je třeba s tím počítat a mít jistotu, že peníze stihnete vrátit. Aby si klienti princip nebankovního půjčování vyzkoušeli, nabízí společnosti půjčku zdarma. Aktuálně je dostupná půjčka do výplaty od Via SMS s.r.o. Online si během několika minut půjčíte zcela bez poplatku až 8000 Kč se splatností 30 dní. Půjčka je neúčelová, takže ji můžete využít na cokoliv, třeba na nákup spotřebiče, na úhradu složenek i na nákup dovolené.