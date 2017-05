Mistr kávy (MK) je v zásadě název pro Mistrovství baristů v České republice. Poprvé začala v roce 2003 a její zakladatelé jsou Roberto Trevisan a Štěpánka Havrlíková. Hlavní organizátorem je Škola kávy a připravují soutěže těchto názvů:

World Barista Championship (WBC) – mistrovství světa baristů

– mistrovství světa baristů Barista Open (BO) – Mistrovství Evropy baristů

– Mistrovství Evropy baristů Mistr kávy Junior (MKJ) – soutěž pro studenty, od roku 2009

Od roku 2013 vede skupinu Mistr kávy a i včetně soutěží Tomáš Zahradil.

TITUL MISTR KÁVY

MK 2014 – Adam Troubil

MK 2013 – Roman Pospíchal

MK 2012 – Michal Nováček

MK 2011 – Zuzana Mrázová

MK 2010 – Petr Kadeřábek

Mezi další výherce a mistry patří také například Pavel Malena, Jaroslav Petrouš nebo Petr Reithmaier. Každý rok češi reprezentovali naši zem a také se stali Mistry.

TITUL MISTR KÁVY JUNIOR

Od roku 2012 se hodnotí vždy za kalendářní rok.

MKJ 2009/2010 – Eva Zálešáková

MKJ 2010/2011 – Nikol Švagříčková

MKJ 2011/2012 – Lukáš Podbehlý

MKJ 2012 – Klára Kanyzová

MKJ 2013 – Oldřich Holiš ml.

MKJ 2014 – Oldřich Holiš ml.

Až do roku 2014 podporovali soutěže sponzoři, ale jako jediným nám na světě se podařilo úplně osamostatnit a jediné značky, které se prezentují na soutěžích jsou ty, které nemají nic společného s kávou či kávovary

Do té doby byli sponzoři:

42 pražíren nebo distributorů kávy

15 výrobců kávovarů

3 výrobci kávomlýnků

a dalších 19 firem

Od roku 2014 je také nové vylepšení pro Baristy, kdy je jejich vystoupení rozděleno do dvou částí a to do technické části a praktické.

ZAJÍMAVOSTI

Od roku 2003 – 2009 se zúčastnilo spolu s českými specialisty také 67 odborníků ze 14 zemí světa, jako je např. Anglie, Island, Maďarsko atd.

Od roku 2009 Škola kávy uspořádala spoustu dalších soutěží a založila zcela novou pod názvem Barista Open, což je v zásadě soutěž nejlepší z nejlepších a hodnotící kritéria jsou velmi náročná.

Za 6 let bylo zorganizováno celkem 71 soutěží baristů.

BARISTA ROKU

Další tradiční celosvětovou soutěží je barista roku, jejímž pořadatelem je kavárenský řetězec Costa Coffee.

Koná se již od roku 2006 a na rozdíl od jiných soutěží nepoužívá automatizované přístroje a snaží se ukázazt baristům i jiné možnosti, klade velký důraz na vzdělání, snaží se je více motivovat k většímu zájmu k práci a učí je o nejnovějších trendech v oboru.

Vítěz národního kola se účastní evropského finále, které se koná v centru Londýna v Anglii.

Každý rok několikrát do měsíce se konají různé soutěže či turnaje ohledně kávy, je jich neskutečně. Taky proč ne, když 9 z 10 Čechů si neumí představit život bez kávy.