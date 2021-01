Je elektromobil ekologický?

Pokud se řekne ekologické a k životnímu prostředí šetrné auto, většině lidí se okamžitě vybaví některý z elektromobilů. Ano, proti tomu se nedá prakticky nic namítat, neboť elektromobily pro svůj pohon využívají výhradně energie z baterií, díky čemuž na rozdíl od aut na benzín a naftu neprodukují žádný oxid uhličitý (CO 2 ), jenž je nejčastěji zmiňován v souvislosti s globálním oteplováním a znečištěním planety. Na druhou stranu, elektromobily jsou možná o něco méně ekologičtější, než byste si mohli myslet. Proč?

Hlavním důvodem je výroba baterií do elektromobilu. První problém nastává už v tom, že pro výrobu baterie je potřeba daleko více hůře získatelných prvků než kupříkladu na výrobu alu kola. Konkrétně k výrobě baterií pro elektroauta jsou nezbytně nutné kobalt a lithium, jejichž těžba není zrovna tou nejvíce ekologickou záležitostí. Samotný výrobní proces je pak už vesměs relativně šetrný k životnímu prostředí. Druhým klíčovým faktem je často proklamovaná životnost baterií. Všichni máme zkušenosti s mobilními telefony. Baterie do mobilu vydrží zhruba 3-5 let. Baterie pro elektromobil není nevídanou zázračnou technologií s nekonečnou životností.

Elektromobilům ubírají na ekologičnosti i výrobci elektřiny

Nicméně vzhledem k tomu, že většina baterií do elektromobilů se vyrábí v Číně, je potřeba je dopravit do montážní haly, kde budou namontovány do vozu – a to je kámen úrazu, neboť baterie musí cestovat, často přes půlku světa, na lodních tankerech, které produkují obrovské množství zplodin.

Dalším problémem, za nějž tedy nemohou přímo sami výrobci, ale který rovněž elektromobilům na ekologičnosti příliš nepřidává, je skutečnost, že k výrobě elektřiny je v České republice nejčastěji využíváno tepelných elektráren, tedy těch spalujících uhlí. A jak známo, takovýto způsob výroby elektřiny není příliš ekologický. Shrnuto podtrženo, elektromobily jsou výrazným krokem k zelené budoucnosti, ale ještě nějaký čas bude trvat, než je budeme moci prohlásit za zcela ekologické.