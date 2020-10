5 tipů pro vyšší hladinu testosteronu

Konzumujte dostatek zinku

Zinek je důležitý pro produkci testosteronu. Odhaduje se, že až 45% dospělých trpí nedostatkem zinku.

Nejlepším zdrojem zinku ve stravě je: maso, ryby, para ořechy, sýr, fazole a jogurt nebo kefír vyrobený ze syrového mléka.

Pokud se rozhodnete doplnit zinek výživovými preparáty doporučuji držet dávky pod 40 mg denně, protože to je horní hranice doporučené pro dospělé. Užívání příliš mnoho zinku může narušit schopnost vašeho těla absorbovat další minerály.

Zhubněte a snižte hladinu cukru

Muži s nadváhou mají většinou nízkou hladinu testosteronu. Hladina testosteronu klesá po konzumaci cukru, protože cukr vede k vysoké hladině inzulínu což následně vede k nízké hladině testosteronu. Podle odhadů průměrný dospělý člověk spotřebuje 12 lžiček cukru denně, což odpovídá zhruba dvěma tunám cukru v průběhu celého života !!!

Proč jíme tak mnoho cukru není těžké pochopit – chutná dobře, a to nám dává radost spuštěním procesu v mozku prostřednictvím dopaminu a opioidních signálů. Co to dělá s naší fyzickou a emocionální úrovní je úplně jiný příběh. Většina lidí pocítí významné zlepšení zdravotního stavu když sníží množství cukru ve stravě.

Pokud to myslíte vážně s hubnutím, musíte přísně omezit množství zpracovaného cukru ve vaší stravě – slazené nápoje, fruktóza ve zpracovaných potravinách, ovocné džusy, rafinované sacharidy, jako jsou snídaňové cereálie, bagety, vafle, preclíky. Většina jiných zpracovaných potravin také rychle rozkládají cukr a zvyšují hladinu inzulínu, způsobují inzulínovou rezistenci, což je příčina téměř každého chronického onemocnění muže, včetně zvýšení tělesné hmotnosti.

VITAMIN D

Vitamín D je pro anabolický hormon testosteron nezbytný a také podstatný pro udržení kvality a dostatečného počtu spermií. Vitamín D také zvyšuje hladinu testosteronu, což posiluje libido. Pobyt na slunci je nejlepší způsob, jak optimalizovat své hladiny vitaminu D. Další možnost je doplněk výživy – vitamin D3.

Odbourejte stres

Když jste pod velkým stresem, vaše tělo uvolňuje vysoké hladiny stresového hormonu kortizolu. Tento hormon blokuje účinky testosteronu. V moderním světě, chronický stres, a následně zvýšené hladiny kortizolu znamenají, že tyto účinky testosteronu jsou blokovány v dlouhodobém horizontu, čemu chceme zabrániť.

Jezte zdravé tuky

Výzkumy ukazují, že strava s méně než 40 procenty energie ze zdravých tuků vedou ke snížení hladiny testosteronu. Je více než nutné přijímat vysoké množství zdravých tuků.

Příklady zdravých tuků zahrnují:

Olivy a olivový olej, kokosové ořechy a kokosový olej, MCT olej, máslo vyrobené z biomléka, syrové ořechy, avokádo, mandlové máslo, žloutky, rybí tuk – omega 3.