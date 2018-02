Tisk samolepek online přináší řadu výhod

Výroba samolepek je bezesporu jednou fungujících možností jak oslovit zákazníky. Samolepky a etikety totiž stále efektivně doplňují službu, kterou při propagaci poskytují například bannery a plakáty. Výroba samolepek přináší možnost jak dostat vaše logo, slogan i jinak motivovanou reklamu ve formě samolepky třeba do výloh, stejně tak dobře však zvládne zapůsobit i v miniaturním pojetí. Aby samolepky splňovaly co nejlépe svůj účel a také představu objednavatele, jsou k dispozici v mnoha provedeních. Mohou být tištěné na papír, který je superlesklý, lesklý, nebo matný. Další variantou jsou samolepky foliové, které jsou matné či transparentní. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, čemu klienti dávají přednost. Bez jakýchkoli pochybností vyhrává tisk samolepek online. A je to docela logické. Touto formou vše probíhá pohodlně, rychle, kvalitně a hlavně jednoduše.

Nejen samotná výroba samolepek je stále žádaná

Nejen samotná výroba samolepek, ale také tisk etiket patří k nejčastěji využívané formě samolepící reklamy. Etikety disponují oproti samolepkám dalšími výhodami. K těm jistě patří například kovoražba, což je technologie kterou lze docílit imitaci zlata, stříbra nebo metalické barvy. Všechny tyto varianty jsou velmi efektivní. A další užitečnou vlastnost, kterou přináší je ta, že tisk etiket lze obohatit o Braillovo písmo.

Využijte tisk etiket ve váš prospěch

Tisk etiket a výroba samolepek se uplatní v mnoha různých odvětvích. Od elektroniky, kosmetický a farmaceutický, potravinářský a v neposlední řadě třeba také automobilový průmysl. V každé oblasti je nutné, aby etikety i samolepky splňovaly náročná kritéria, proto je vždy dbán důraz na jejich kvalitu a bezchybné zpracování. Proto je tisk etiket stejně jako výroba samolepek realizován kvalitními technologiemi, což jim zaručuje nejen výrazné barvy, ale také velkou odolnost.