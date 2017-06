Půjčky bez zbytečného papírování pro každého

Jednoduchost. To je směr, který je v segmentu půjček stále více vyhledáván. Pokud bychom měli být konkrétnější, tak musíme říci, že dnes už se poskytovatelé stále více přizpůsobují trendu, který je spojený především s minimálním papírováním. Je to patrné hlavně v nebankovním segmentu, který v tomto ohledu zcela jasně dominuje. Když budeme konkrétní, je možné představit několik poskytovatelů, kteří jasně ukazují, že není nutné vyplňovat ani podepisovat štusy papírů, abyste dostali půjčku podle svých představ.

Zaimo

Tento první poskytovatel rozhodně má co nabídnout těm, kteří hledají spíše větší sumu peněz. Jedná se o spotřebitelskou půjčku, která začíná na hodnotě 25 000, ale končit může až na částce celých 108 000 Kč. Samozřejmostí je i to, že peníze je možné využít na cokoliv. Pokud se podíváme i na další charakteristiku, jakou Zaimo půjčka má, tak musíme říci, že splatnost je 12 – 48 měsíců a peníze lze celkem jednoduše a rychle získat i bez ručitele. Když se podíváme na samotný proces vyřízení, je zde několik pozitiv. Mezi hlavní patří automatické vyhodnocení žádosti, a to již za pár minut. Ihned tedy víte, zda máte šanci půjčku dostat, nebo nikoliv. Když jde o samotné papírování, rozhodně se není třeba bát ani složitých smluv, ani složitého dokládání různých potvrzení. Tri hlavní podmínky spojené se získáním, které tento poskytovatel má, jsou tyto:

Minimální věk 18 let

Tuzemské státní občanství

Vlastnictví aktivního mobilního čísla

Ferratum

Dá se říci, že tato společnost je celkem známá, jelikož patřila mezi první, které poprvé přišly s konceptem mikropůjček. Dnes se už nejedná o nebankovní společnost, jelikož je používán název Ferratum Bank. To ale nic nemění na tom, že kvalitní služby spojené s půjčkou jsou dostupné stále. A to znamená i to, že peníze můžete získat bez jakéhokoliv zbytečného papírování. Tedy z pohodlí domova, bez nutnosti kamkoliv chodit, cokoliv podepisovat, nebo se s někým scházet či dokládat. Ferratum rozhodně zaujme i řadou jiných výhod, které přímo souvisí s charakteristickou nabízené půjčky. Pokud máme být konkrétní, tak je možné získat sumu v rozmezí 500 – 10 000 Kč. A to až na dobu 45 kalendářních dní.

Pokud se podíváme na několik dalších lákadel, zaujme i to, že máte možnost danou splatnost prodloužit o dalších 60 dní. Pokud by vám jako žadatelům stačilo jenom 9 000 Kč, máte možnost si požádat o půjčku, která bude dokonce zcela zdarma. Je u ní nulový úrok i nulové RPSN, a tak vrátíte přesně tu sumu, která vám přijde na bankovní účet.

Planet půjčka

Menší, ale rozhodně velmi dobrý poskytovatel mikropůjček, u kterého máte také jistotu, že peníze můžete získat bez zbytečného papírování. I zde to má pochopitelně pozitivní vliv jak na to, s jakou rychlostí Planet půjčka vyřídí vaši žádost, tak to má vliv i na to, že podmínky získání jsou celkem benevolentní. Pokud vás zajímá hlavní charakteristika půjčky, podívejme se na ni:

Možnost půjčit si 500 – 4 500 Kč

Splatnost v rozmezí 1 – 30 kalendářních dní

Okamžité zpracování žádosti a vysoké procento schválení

Velký hit poslední doby

Máme zmapováno, jaké možnosti na našem trhu existují a co patří mezi jejich hlavní pozitiva. Tento typ půjček se v poslední době stává velkým hitem. Může za to jak jednoduchost získání, tak i zajímavá nabídka jednotlivých částek. Díky rychlosti je právě tento typ úvěrových produktů jako stvořený k řešení různých problémových situací. Příkladem je třeba to, kdy vám nepřijde výplata, kdys se objeví nečekaný výdaj, nebo kdy již nemáte peníze na klasické živobytí. To jsou jedny z hlavních účelů, proč si dnes lidé tento typ půjčky aktivně berou. Velkým pozitivem je také to, že jde o půjčku neúčelovou a tak je na každém, na co peníze využije.