Pro milovníky zeleně a moderního bydlení je jako stvořený rezidenční projekt Malešický háj

Chcete konečně bydlet tak, jak jste si to vždy vysnili? Potom by vás mohl zajímat nový rezidenční projekt Malešický háj. Nabídne vám spojení komfortního bydlení v hlavním městě s veškerou občanskou vybaveností, ale zároveň zde budete doslova na dosah zeleně.

Výhled na Malešický les a možnosti pro sport a venkovní aktivity v okolí je zde propojen s bydlením s vysokou mírou soukromí, které se přesto nachází v metropoli. Architekti si dali na návrhu tohoto bydlení opravdu záležet a je to vidět na každém detailu.

Moderní bydlení respektující okolí

V prvé řadě je to minimalismus, který zde na první pohled musíte obdivovat. Je patrný na návrhu jednotlivých bytových jednotek, které jsou zařízeny prakticky a tak, aby zde pronikalo po celý den maximum denního světla. Také samotné bytové domy, kterých je celkem 5, nepřesahují 5 podlaží a tak nenarušují okolní krajinný ráz.

Bydlení v Praze Malešicích je tak přirozenou součástí zdejšího prostředí a zapadá zde naprosto dokonale. Minimalismus se projevuje také na tom, že zde najdete pouze 107 bytových jednotek, což je poměrně nízká koncentrace bytů zajišťující dnes tolik vyhledávaný prvek klidu a soukromí. Je to ostatně to nejcennější, co oceníme po náročném pracovním dni.

Příroda v okolí praktických bytů

Na dosah máte Malešický les, takže se kdykoliv můžete vypravit do přírody, pokud se vám právě nechce do města nebo nechcete být doma. Aspekt soukromí je díky menšímu počtu bytů patrný také na venkovních prostranstvích, kromě toho můžete využít předzahrádek, balkonů nebo lodžií, které jsou součástí jednotlivých bytů. Prodej bytů Praha 10 byl zahájen v roce 2021, od kdy se také začalo s jejich výstavbou. Předpokládá se, že nastěhování bude možné od roku 2023. K samotným bytům jsou také k dispozici:

Garážová stání

Sklepní kóje

Byty, které si zde můžete pořídit, se pohybují od nejmenších s rozlohou 31 m2 až po 139 m2 v podobě střešních penthousů. Právě velké prostorné byty jsou skvělé i pro větší rodiny a jejich soukromí.