Nezapomínejte v létě na reflexní prvky, ať jste dobře vidět

Během léta navštěvujeme nespočetně mnoho festivalů a akcí v okolí domova. Mnozí lidé tráví na takových podobných událostech dlouhé hodiny, vrací se domů až v noci či za tmy. Zatímco někteří využívají služby taxikáře, jiní se rozhodnou jít pěšky, pokud domů to mají pár kilometrů. Pokud však cesta domů nevede po cyklostezce, která by byla osvětlená, ale vede spíše po silniční komunikaci, na které i v noci mohou jezdit vozidla, je třeba mít s sebou reflexní prvky. Bez reflexních prvků nesmíte vyjít na neosvětlenou silniční komunikaci, to udává zákon.

Už pár let platí, že chodci nebo cyklisté pohybující se volně na silniční komunikaci, která není osvětlená, musí s sebou mít reflexní prvek, díky kterému půjdou vidět. Bohužel mnozí chodci to nerespektují, často na reflexní prvky zapomínají a díky tmavému oblečení nejsou vidět, což má posléze za následek jenom vážné nehody, při nichž se srazí právě automobil s nezodpovědným chodcem.

Reflexní prvky mají předcházet těmto nehodám. Je proto třeba je mít vždy po ruce a mít je na viditelném místě, pokud se budete v noci procházet po silniční komunikaci, která, jak jsme zmínili, není osvětlená.

Reflexní prvky mají mnoho podob

Mnozí lidé nemají u sebe reflexní prvky, jelikož žijí v domnění, že reflexní prvky – to jsou jenom vesty. Jenže tak to není. Dnes existuje mnoho podob reflexních prvků, i takový reflexní přívěšek, který si připnete na batoh vám může zachránit život. Děti mohou na batozích nosit třeba reflexní samolepky. Nejčastěji se však pořizují reflexní pásky, které lze připnout jak na kolo třeba pod sedátko cyklisty, tak se dají připnout na ucho kabelky, mohou se dát na ruku nebo třeba na nohu. V každém případě půjde chodec nebo cyklista vidět a řidič se mu tak snadno vyhne včas.

Reflexní prvky jako skvělý reklamní předmět

Reflexní prvky jako takové jsou skvělým reklamním předmětem. Když si na tento předmět nechá firma natisknout své logo, bude se jednat doslova o chodící reklamu, která bude mít dlouhého trvání. Reflexní prvky se přece využívají dnes a denně, reklama tak bude skutečně efektivní.