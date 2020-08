Montovaná hala je rychlé a spolehlivé řešení

V případě, že firma postrádá skladové nebo výrobní prostory, je to velmi závažný problém, který se vždy firmy snaží co nejdříve vyřešit. Zdlouhavé procedury, které se musejí splnit při stavbě zděné haly nebo skladových prostorů trvají poměrně dlouho a jsou tyto stavby i finančně nákladné. Jaké tedy existuje řešení? Je vůbec nějaká možnost, jak rychle a spolehlivě vyřešit takovou situaci?

Montovaná hala

Rychlým řešením je v takové situaci například montovaná hala, která má několik výhod, které stojí jistě za povšimnutí. Hala je vlastně ocelová konstrukce, která je následně opláštěna vysoce pevnostní plachtou. Její montáž je možná v jakékoliv velikosti a její nespornou výhodou je, že je realizována v poměrně krátkém čase. Takže pokud firmu či soukromého zemědělce tak trochu tlačí čas, jsou montované haly vhodným a především rychlým řešením.

Výhody

Jak už bylo řečeno výše, velkou výhodou je časová úspora montáže haly. Závisí to samozřejmě na velikosti projektu a na finančních možnostech zákazníka. Každopádně montovaná hala může stát již za několik týdnů a je plně k využití. Další výhodou určitě je její pořizovací cena, která každého investora zajímá asi nejvíce. V porovnání s klasickou zděnou stavbou jej její cena opravdu přijatelná. Navíc zde odpadají veškeré stavební práce, které vyžadují betonování a podobně. Podklad pro takovou halu je nutný samozřejmě rovný a pevný, hala na kopci zřejmě nebude mít takovou stabilitu. Na co je také třeba upozornit je fakt, že v případě, že zákazník bude stávající halu potřebovat postavit na jiném místě, je její demontáž stejně jednoduchá jako montáž. To samé platí i v případě rozšíření haly nebo její zmenšení.

K čemu všemu se takové haly dají využít

Variabilita montovaných hal je všestranná. Firmy je využívají jako skladové nebo výrobní prostory, což je nejčastější možnost využití. Ovšem montované haly se dají také využít v zemědělství, jako ustájení pro hospodářská zvířata nebo ke skladování jejich krmiva a podestýlky. Dále to mohou být garáže pro těžkou zemědělskou techniku nebo pro dopravní společnost, ale využití najdou tyto haly i jako hangáry pro letadla. Montované haly se ale také výborně využívají také pro zastřešení sportovních areálů i dětských hřišť a jízdáren. Jejich využití je opravdu všestranné a to i v soukromém sektoru.

Profesionální firma

Pokud někdo projeví zájem o realizaci takových prostor, je vhodné oslovit odbornou firmu, která má v popisu práce právě montáž montované haly. Trh služeb nabízí několik řešení, kdy tyto haly mohou mít obloukový tvar, ale mnohdy se člověk může setkat i s halami, které mají tvar sedlové střechy. Firmy mají své mnohaleté odborné zkušenosti, mohou postavit halu podle přání zákazníka a v co nejkratší době.

Co je potřeba k realizaci montované haly

Je potřeba mít základní projektovou dokumentaci, která obsahuje především požárně bezpečnostní řešení realizace montované haly, stavební povolení, popřípadě napojení na inženýrské sítě a podobně. O vše se postará také odborná firma, protože montáž haly je možná samozřejmě i na klíč.