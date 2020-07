Jaký parfém si vzít na dovolenou?

Známe to všichni – ať již jdeme s přáteli na vínko, do divadla nebo na firemní večírek, chceme se cítit co nejlépe. Komfortně. Chceme se líbit sobě, ale i ostatním. K dobrému pocitu ze sebe sama patří vhodný parfém, který k nám ladí. Voní jak nám, tak i partnerovi. Jak to však vypadá s parfémem na dovolené? Pozor, nemluvíme zde o dvou týdnech na chatě nebo na chalupě u táboráku či ve venkovské putyce. Jaký parfém je ten pravý třeba do Chorvatska, Itálie nebo do Řecka?

Co je parfém?

Parfém samotný je směs esenciálních olejů a dalších aromatických látek. V užším slova smyslu se jedná o vonný přípravek s vysokou koncentrací vonné látky. Slouží k překrytí pachu. Obecně se má za to, že méně je někdy více. Snad každý má onu neblahou zkušenost s osobami, které to s “voňavkou” přehnaly. Parfémy jako takové se dělí podle intenzity vůně. Všichni jsme se setkali s pojmy jako parfémová voda, toaletní voda či kolínská. Parfémy se dále dělí dle vůně – nejznámější jsou květinové, citrusové, dřevité či orientální. Základním pravidlem je aplikace pokud možno jen jednoho parfému, nedoporučuje se kombinace více parfémů kvůli disharmonii.

Každý jsme jiný

Platí to i o vhodnosti zvoleného parfému. Někomu vyhovuje těžká orientální vůně, někomu zase dělá dobře vůně kožená, někdo dá zase více na citrusové, svěží aroma. Ta tam je doba, kdy do teplých krajin na dovolenou jezdili upocení paštikáři, dnes si ji chceme užit se vším všudy s patřičným komfortem. K němu patři i vhodně zvolený parfém. Chceme se přeci cítit dobře (a voňavě)!

Složení parfému jsme již probrali. Z podstaty věci tedy vyplývá, že pokud naneseme parfém na prokrvená místa (za ušima, na krku, mezi prsy), v teplém podnebí se parfém rychleji odpařuje. To samé platí i aplikaci parfému na oblečení. Je dobré tedy mít kvalitní, dražší parfém, který rozhodně nazdařbůh nevyplácáte za první večer.

Osobně volím do teplých krajiny lehké, citrusové vůně.

Ohleduplnost!

Dobré je i znát trochu něco o destinaci, do které se chystáme. Jak bude vonět můj parfém například v Chorvatsku? V Egyptě? v Izraeli? Platí tam ohledně některých vůní nějaká nepsaná pravidla? Nebo dokonce tabu? Cestuji autem, letadlem? Je dobré mít na paměti základní pravidlo – můj parfém nesmí nikoho obtěžovat!

Trocha průzkumu neuškodí

Pokud si nejste jistí jaký parfém zvolit, zeptejte se přátel – jaký parfém mají vyzkoušený, který se osvědčil. Můžete zajít i do parfumerie a zjistit, co teď před dovolenkami “frčí”.

Osobní zkušenost je však k nezaplacení. Voní vám zvolený parfém v “domácím prostředí”? Zkusili jste si ho za různých teplot? Voní váš parfém lépe na těle, nebo na oblečení? Voní vašemu partnerovi? Klidně si i vše zapisujte a vyhodnocujte! A nebojte se experimentovat!

Nejdražší neznamená nejlepší

Setkali jsme se s názorem, že čím dražší parfém, tím lepší. Jistě, cena hodně napoví, ale to neznamená, že nakonec nevyhodíte spoustu peněz oknem za nevhodný parfém. A pokud si nejste stáli jistí, v dobré parfumerii by vám měli kvalifikovaně poradit.

Závěrečné patero