Jak zútulnit domov nebo dodat místnosti nový vzhled? Vyměňte záclony!

Myšlenky na osvěžení interiéru nebo touha po radikální změně stylu, ale peněz na nákladnou rekonstrukci se v rodinném rozpočtu nedostává? Vnitřní prostor domácnosti může dostat zcela nový kabát nejen výměnou nábytku nebo dekorativních prvků, ale také díky záclonám a závěsům. V současné době existuje široká nabídka textilií, které se liší barvou, texturou nebo materiálem. Jak tento druh bytového textilu vybírat?

Tmavší nebo světlejší? Záleží na místnosti!

Podle čeho vybírat bytový textil, aby místnosti dodal na stylu a eleganci? Záclony a závěsy jsou stěžejními prvky, protože dodávají na intimitě, chrání soukromí, ale zajišťují i praktické zaclonění proti slunečním paprskům. Při výběru barvy se doporučuje volit o několik tónů tmavší nebo naopak světlejší, než je barva zdi nebo zbarvení okolních tapet. Kromě toho je důležité posoudit velikost místnosti a neméně podstatná je intenzita osvětlení. Do menší místnosti s okny na severní stranu se hodí světlé látky s vysokou propustností světla. Oproti tomu ve velkých obývacích pokojích nebo místnostech s vysokými stropy vyniknou látky v tmavých tónech nebo nápadité a vzorované materiály.

S ohledem na sluneční paprsky

Textilie na oknech chrání nejen před dotěrnými pohledy sousedů, ale také před slunečními paprsky. V ložnici se proto hodí pověsit kvalitní tkaniny s hustější strukturou, které zajistí zdravý a kvalitní spánek až do ranních hodin, protože spolehlivě ochrání před světlem. Závěsy z látky typu Blackout navíc v letním období udrží uvnitř místnosti chlad, obdobně v zimě zase zamezí únikům tepla. Tento typ textilií navíc může místnost oživit pomocí výrazných květovaných vzorů nebo geometrických či abstraktních tvarů. Velmi působivé jsou přírodní motivy, listy nebo zvířata, do moderních interiérů pak zapadnou jednobarevné tkaniny s metalickou úpravou, které lze zakoupit výhodně na interie.cz.

Styl pověšení a velikost

U záclon a závěsů hraje roli nejen výběr samotného materiálu nebo vzorů, které musí ladit se zbytkem místnosti, ale také na stylu zavěšení. Pro některé typy závěsu se nehodí výrazné vzory, platí to především pro záclony a závěsy s délkou po parapet. Do kuchyně lze volit i kusové záclony s výrazným obloukem, které propouštějí více světla, nadto vyniknou na okně výrazné prvky, do ložnice a obýváku pak záclony a závěsy s délkou až na zem, které dodají interiéru na eleganci.