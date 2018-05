Jak to letos bude s cenami nájmů? Porostou?

Zajímáte se o ceny nemovitostí? Tak to je tento článek přímo pro vás. Kolem nemovitostí se točí mnoho médií, které se snaží informovat lidi o tom, jak to na hypotečním trhu vypadá. Mnoho lidí si chce koupit svůj vlastní byt nebo dům. Pokud patříte do této skupiny, doporučujeme si zažádat o hypotéku co nejdříve, protože hypoteční sazby porostou rychlostí blesku a bude stále obtížnější hypotéku dostat. Jestli si hledáte dům v pronájmu, musíte počítat s vysokými cenami, bohužel. Jak to bude letos – budeme se muset smířit se zbytečně vysokým nájemným nebo ceny nájmů poklesnou?

Pronajímatelé bytů to nemají jednoduché. V současné době chce vláda, která je aktuálně v demisi, zvýšit daně všem těm, kteří pronajímají byty, a to o šedesát procent. Majitelé bytů tak nebudou mít na vybranou a budou muset zvyšovat ceny nájmů. Naštěstí nájmy neporostou tak moc, jako vloni.

Jaké byty se dočkají zdražování?

Největšího zdražování se dočkaly vloni byty, které jsou velké 2kk nebo 3kk. Tyto byty se tak letos nebudou zdražovat tak znatelně. Zvyšování nájmů se vyhnou i ty byty, které v sobě skrývají čtyři a více pokojů. Právě velké, prostorné byty už byly zdražovány vloni, jak jsme již zmiňovali, a to o nemalé částky. Nájemníci si za tak prostorné byty museli připlácet více jak tři tisíce korun.

Kde se naopak bude zlevňovat?

Podle odborníků by se letos neměly ceny nájmů rapidně zvyšovat. Sice by měly růst, ale jenom mírně, takřka neviditelně. V některých městech či regionech by mělo dojít dokonce k poklesu cen nájemného.

Na snížené nájmy se mohou těšit například v Ostravě, kde ceny nájmů už vloni klesly o tři procenta. Zlevňovat se bude i v Plzni, kde se zaznamenal meziroční pokles ve výši patnácti procent. Ceny nájmů se však snižovaly a budou snižovat jen u větších bytů, jako jsou například byty o velikosti 4kk. Menší byty mohou zažít naopak zdražování.