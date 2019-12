Jak mohu získat půjčku ještě dnes? Mnoha způsoby

Získat půjčku ještě dnes je nejen možné, ale v dnešní době velmi reálné. Zvláště pokud máte zájem o částku do 20 000 Kč, budou se o vám poskytovatelé dokonce prát a předbíhat se s nabídkami. Schválení žádosti je vždy otázkou 5 minut. A vyplacení rovněž 5 minut. Za předpokladu, že provádíme převod v rámci stejné banky mezi dvěma účty. Z tohoto důvodu je nutné se ujistit, že daný poskytovatel má stejnou banku jako vy. Ve většině případů to není problém – právě z tohoto důvodu mají poskytovatelé nebankovních půjček zřízeny účty u všech hlavních bank. Ušetří nejen za poplatcích za převod, ale mohou zaručit i převod v rámci minut. Může se ovšem stát, že některý žadatel nemá účet právě u té vaší banky = proto je vždy lepší si tento fakt ověřit.

Porovnejte podmínky, žádejte nejlevnější

Nejjednodušším způsobem je využít jeden z mnoha internetových srovnávačů – například Porovnání půjček online. Velikou výhodou je zde funkce třídění dle částky a podmínek. Nemusíte se zabývat nabídkami, u kterých nesplňujete podmínky. A rovněž se ani nezobrazují nabídky, které nevyhovují z hlediska poskytované výše. Hledáte-li například půjčku 20 000 Kč ještě dnes a máte-li zaměstnání s příjmem 19 000 Kč, zobrazí se pouze tyto nabídky.

Jedním ze zobrazovaných parametrů je i doba vyplacení. Veliká část nabídek má tento parametr v rozmezí 5 – 30 minut. Jedná se dobu od odeslání žádosti do doby, kdy jsou vám peníze připsány na bankovní účet. Pokud jsou zde i alternativní metody (složenka, hotovost) je vždy uváděna doba vyplacení převodem na bankovní účet. A doba alternativními metodami je pak rozebrána v detailu nabídky.

V neposlední řadě je zde vždy i odkaz na stránky daného poskytovatele a na formulář, kde lze žádat. Nejsou zde žádní zprostředkovatelé ani prostřednici. Jedině tak můžete mít peníze ještě dnes.

Pokud vás neschválí nebo nevyhovují

To je taky jedním z možných výsledků. Podmínky vám nevyhovují nebo vy nevyhovíte jejich podmínkám. V tomto případě vás může zachránit Inzerce půjček zdarma. Soukromníci vkládají své vlastní nabídky a žadatelé si poptávají půjčky přímo na míru.

V tomto sektoru je ovšem běžné, že jsou vyžadovány osobní schůzky a peníze jsou většinou vypláceny na ruku. Pokud vámi vybraný poskytovatel/soukromník není z vašeho města, může se celá transakce jen prodloužit a nemusí proběhnout ještě dnes. Pamatujte na tento fakt při výběru. Rovněž v některých případech může být vyžadováno, aby jste si půjčili v určité minimální výši – nad 20 tisíc, nad 30 tisíc. U menších částek by se jim náklady na poskytnutí nezaplatili z úroků.

Půjčky pod 8 000 Kč jsou dnes zdarma

Pokud si u poskytovatele berete tzv. půjčku před výplatou a je-li pod 8000 Kč, měla by být v dnešní době zdarma. Alespoň pokud si vyberete správnou firmu. Jedná se o akci, jak nalákat nové klienty – nabídka první zdarma. Vždy se tedy ujistěte, že zde není jiná nabídka, u které by jste nemuseli platit úrok. Jedná se o velmi běžný jev a naleznete podobné akce u většiny prověřených a zavedených poskytovatelů rychlých nebankovních půjček.

Žádné naúčtované úroky jsou zpravidla podmíněny pár podmínkami. Musíte se jednat o částku pod určitou hranici (např. 8000 Kč), s určitou splatností (zpravidla do 30 dnů) a musíte být novým klientem. Pokud peníze nevrátíte do stanovené doby, jsou úroky již účtovány. Při opakovaných žádostech jsou rovněž účtovány. Splníte-li ovšem dané podmínky, pak si půjčíte 8 000 Kč, vrátíte 8 000 Kč a nepřeplatíte ani korunu navíc. A to ani na úrocích a ani na poplatcích.