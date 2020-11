Co je lepší, hmotný dárek nebo zážitek? / Je hmotný dárek lepší nežli zážitek?

Tak to je těžká otázka. Pokud obdarovaného dobře znáte, při vybírání hmotného dárku nikdy nešlápnete vedle. Pokud vám dotyčný řekne, co by si přál, máte vyhráno. V mnoha případech se ale i tak stane, že i když obdarovaného znáte dobře, vybraný dárek se mu prostě nelíbí. Nevhodného dárku se obdarovaný snaží zbavit a v tom nejhorším případě se vám může stát, že nechtěný dárek, který jste před lety obdarovanému daroval, vám nevědomky daruje nazpátek. Nejste určitě první ani poslední, komu se stalo, že zvolil nevhodný dárek. Proto pro vás máme řešení a i odpověď. Zážitek vždy udělá větší radost nežli hmotný dárek, protože zážitek se prožije, zatímco hmotný dárek má sice obdarovaný v ruce, ale také ho může někam neznámo odložit a už si ho nevšímat.

Stips.cz nabízí nejpromyšlenější formu nákupu, a ještě k tomu se do dárku vždycky trefíte. Co tím myslíme? Firma Stips.cz je firmou, která vytváří vzpomínky a zprostředkovává nezapomenutelné zážitky. Na jejich stránkách najdete nejrůznější zážitky, o kterých jste třeba ani nikdy neslyšeli. Počínaje od relaxačních pobytů, léčebných procedur, zážitkových balíčků pro dva i pro celou rodinu, a konče u zážitků vytvořených až v oblacích. Tento zážitkový portál také nabízí zážitkové jízdy ve sportovních automobilech i veteránech, můžete se stát pilotem vyhlídkového letadla, vrtulníku či boeingu, a v neposlední řadě i tanku, což nezažijete jen tak. Své si zde najdou i nadšenci do různých alkoholických i nealkoholických kurzů. Dále zprostředkovává nespočet únikových her a mnoho dalšího. Podívejte se na jejich stránky a věříme, že si hned vyberete zážitek pro sebe i pro své blízké.

Stips.cz nabízí mnoho a mnoho skvělých zážitků, ale také má jedinečný nákupní košík, do kterého si můžete vybrat až 10 různých zážitků. Ano, až 10 různých zážitků. Ale proč tak hodně? Je to z jediného důvodu, a to kvůli uspokojení zákazníka. Protože zákazník je vždy na prvním místě. Výhodou takto bohatého nákupního košíku je, že kupující může vybrat až 10 zážitků, které se mu zamlouvají. Samozřejmě může vybrat i méně zážitků, avšak zaplatí cenově nejdražší z obsažených, který se v košíku nachází. Obdarovaný dostane pěkně zabalenou dárkovou kartičku se zážitky, které kupující vybral, a obdarovaný si vybere zážitek sám podle toho, na který zážitek bude chtít vzpomínat nejvíce. No a kupující se vždy trefí správně!

Další výhodou je, že po zakoupení má dárková kartička platnost 1 rok. Obdarovaný má tak spoustu času na výběr termínu pro využití zážitku, a nestane se tedy, že by dárek propadl. Dárkovou kartičku můžete obdržet poštou, nebo pokud sháníte dárek na poslední chvíli, kód voucheru můžete dostat během několika minut na email.

Stips.cz je velice dobře promyšlený zážitkový portál, ve kterém se mnoho zákazníků těší díky mnoha soutěžím, psaním blogu vždy k aktuálnímu dění kolem nás či určitému období, a hlavně díky ochotnému a profesionálnímu personálu, který pro vás zajišťuje vždy hladký průběh vybírání dárků a ochotně nabízí pomoc, když si s něčím nevíte rady. Proto pokud máte nějaký dotaz, nebojte se na ně obrátit emailem na info@stips.cz či telefonicky na čísle +420 775 121 949. Také vám jsou k dispozici webové stránky www.stips.cz , na kterých můžete vybrat dárky pro své blízké, ale také tam najdete veškeré informace, i jak nákupní košík funguje. Tak vám přejeme příjemné nakupování!