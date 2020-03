Trh je plný franšízových konceptů. Vedou především tuzemské značky

Zájem v posledních letech roste především o franšízové koncepty. Důvodem toho je především fakt, že lidé chtějí vstoupit do světa podnikání, bohužel často nemají svůj vlastní nápad, se kterým by se do světa podnikání dostali. A tak využívají zažitých značek, které mají na trhu už stálé klienty a které už se v minulosti vypořádali s konkurencí. Řada takových značek funguje právě na základě franchisingu. Příkladem je společnost Extéria Market, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO.

Aby se člověk vyhnul vysokému riziku krachu a podnikal s vyšší pravděpodobností úspěchu, rozhodne se investovat do franšízy, která, jak jsme zmínili, má na trhu své místo a která už si za dobu svého působní na trhu získala i množství spokojených a vracejících se zákazníků.

Franšízové koncepty jsou pro začínající podnikatele velmi atraktivní

Zatímco někteří tomu říkají “nástup do už rozjetého vlaku”, pro jiné jsou franšízové koncepty velkou podnikatelskou příležitostí, kterou jenom stačí uchytit za pačesy. Poslední statistiky mluví především o tom, že atraktivita roste především u tuzemských značek, i když je samozřejmě trh plný zahraničních konceptů.

Zájem je především o gastronomické franšízy

Jak již bylo zmíněno, na trhu bychom samozřejmě našli také celou řadu zahraničních franšízových konceptů, ale většina franšízantů má zájem o tuzemské franšízy – zejména, pokud jsou tuzemské franšízy zařazeny do gastronomického oboru.

Každý začínající podnikatel ví, že pokud chce uspět, vyplatí se mu investovat do gastronomie, jelikož jídlo tu bylo, je a bude. Jídlo se k životu potřebuje, navíc lidé nepřestanou chodit do restaurací jenom proto, že někde se zdražilo a jinde zlevnilo. Je to tedy jinými slovy jistá sázka na jistotu.

Kromě gastronomických franšíz roste zájem i o franšízy ve službách, kterou je právě zmiňovaná franšíza Extéria Market.