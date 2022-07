Příjemné zázemí v naší metropoli aneb Klamovka se představuje

Už jste přemýšleli nad tím, kde byste se chtěli v budoucnu usadit a založit rodinu? Pátá z pražských čtvrtí nabídne občanskou vybavenost na výbornou. V prostředí Klamovky na vás dýchne i historie, kterou psal slavný rod Clam-Gallasů.

Do centra to bude blízko, autobus vás doveze na nejbližší stanici metra a odtud můžete kamkoliv, třeba i na letiště. Park, kde se bude líbit mladým rodinám, ale také možnosti pro nákupy a trávení volného času. Jednoduše, tato čtvrť je vybavená pro pohodlný život všech generací, takovou nabídku zkrátka nelze odmítnout!

Připraveno je až pětipokojové bydlení

Vybírat si můžete z několika dispozic bytů, protože jak praví známý slogan, sto lidí rovná se také sto chutí. Nabízí se byty 1+kk, které poslouží jednotlivcům nebo párům, co již chtějí své první společné bydlení. Samozřejmostí jsou i jiné varianty, Připraveno je i prostorné garážové stání, parkovat tedy můžete pod střechou a v bezpečí. Nechybí ani předzahrádka, kde si můžete splnit sny o vlastnoručně vypěstované zeleni.

Prodej bytů na Praze 5 je v plném proudu, takže si stačí vybrat. Mrázovka, Husovy sady, to je pár možností, kde trávit čas v přímém obklopení přírodou. Ve velkoměstech není přírody nikdy dost, že? V docházkové vzdálenosti Klamovky nechybí nic, co potřebujete k životu. A co terasa, lodžie nebo balkon? Samozřejmě, i ty jsou k dispozici novopečeným majitelům!

Zajímá vás historie tohoto místa

Pokud vám něco říká šlechtická rodina Clam-Gallasů, jste tady doma! Už od osmnáctého století v tomto regionu držela velké majetky a stála za založením anglického parku, který oslovuje návštěvníky páté z pražských čtvrtí i v dnešní době. Byty Vilapark Klamovka proto budou i malou vzpomínkou na historii. Moderní zázemí v duchu všech standardů, které si přejete mít doma!