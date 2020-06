Můj mobil se nabije za 50 minut. Co tvůj?

Vybitý mobil v nevhodnou chvíli dokáže pěkně znepříjemnit den. Co když vám řekneme, že existuje pár triků a vybitý mobil pro vás bude minulostí?

Rychlonabíječky na telefon

Podporuje váš mobil rychlonabíjení? Pak máte z poloviny vyhráno. Z poloviny proto, že rychlé nabíjení je bleskové zhruba do 60% – 80% nabití baterie. Do stavu 100% už se nabíjí zase o něco pomaleji. To je ale docela super. Protože v praxi to znamená, že téměř vybitý telefon dáte do nabíječky, ten se během 30 minut nabije na 60% – 80% (super rychlost) a pak zhruba 20 minut se dobíjí do 100%. Jak rychle daný proces proběhne, záleží na technologii a také na kvalitě zařízení a nabíječky na mobil.

Tip: vždy je lepší mít nabíječek víc. Jednu v práci, druhou v kuchyni a třetí v obýváku a jednu třeba cestovní. Věřte, že investice pár stovek za ten klid (versus neustálé hledání nabíječek) za to stojí.

Bezdrátové nabíječky: jako stojan na telefon

Druhý super hack, jak udržet svůj telefon stále plný energie je varianta pro lenochy. Pokud máte telefon, který podporuje bezdrátové nabíjení (pokud si nejste jistí, doporučujeme se zeptat strýčka Google), určitě si pořiďte bezdrátovou nabíječku. Existují dokonce i takové, které podporují rychlonabíjení. Nejlepší na tom všem je, že nabíječka může fungovat i jako stojánek. Takže budete mít na vašem pracovním stole elegantní stojánek na mobil a kdykoliv si do něj odložíte váš mobilní telefon, začne se váš mobil automaticky (sám od sebe) nabíjet. Žádné připojování kabelů, žádné potvrzování. Prostě sám a hned. Prima. Jo a že telefon nenecháte dobít do plna, nedobitý ho zase ze stojánku vezmete a někam s ním letíte – to vašemu telefonu vůbec nevadí.

Držák do auta a nabíječka v jednom

Poslední naše rada zní: „nabíjejte telefon v autě“. Cesta autem je takový „prázdný“ čas. Dá se skvěle využít ke vzdělávání (poslouchání podcastů), relaxaci (poslouchání hudby) a zároveň – nabití mobilního telefonu. Pro nabití telefonu v autě můžete využít klasické „drátové“ autonabíječky. Jeden konec nabíječky se zasune do CL („Cigarette Lighter“) zásuvky v autě a druhý konec je klasický kabel s koncovkou vhodnou pro váš mobilní telefon. Ještě lepší (a modernější varianta) jsou ale opět bezdrátové nabíječky do auta. Takže nejen že máte telefon v autě bezpečně a na očích uložený, ale zároveň se vám nabíjí. A to je vážně super věc. Působivá na pohled a neskutečně praktická do života.