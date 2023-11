Modrý Koník je interaktivní průvodce těhotenstvím

Teoreticky by mělo být těhotenství nejkrásnějším obdobím v životě ženy. Doba zplození, vývoje plodu a následného těšení se na miminko ale v praxi nebývá vždy procházkou „růžovou zahradou“. Ženy obvykle trápí nevolnosti, následné přibírání na váze, problémy s krevním tlakem či těhotenskou cukrovkou. Největším strašákem je pak nemoc preeklampsie, která může mít i tragické následky. Každá žena by proto měla být na pozoru a měla by vědět, co ji v kterém období těhotenství čeká.

Byť by měla žena sebelepšího gynekologa, nikdy nebude mít dostatek času k tomu, aby se jí stal průvodcem a rádcem po celou dobu očekávání potomka. Obvykle má totiž v péči tolik pacientek, že by se musel „zbláznit“, když by poskytl komplexní servis všem a odpověděl na každou otázku, která ženu v průběhu devíti měsíců napadne.

Všechny informace na jednom místě

Ideálním průvodcem se proto stává elektronická platforma Modrý Koník. Projekt je určen těhulkám, ale i maminkám, kterým se už maminko narodilo. Přináší komplexní spektrum informací ohledně početí, těhotenství, porodu, ale i péče o dítě. Jako bonus je pak vzájemný komunikační chat mezi maminkami a prodejní bazárek.

Platforma Modrý Koník nabízí i on-line kalkulačku, které dokáže na základě zadaného data poslední menstruace vypočítat termín porodu i aktuální týden těhotenství, ve kterém se žena nachází. To je stěžejní pro stanovení fyziologických projevů, které má těhulka očekávat, stejně jako stanovení rizik, kterých je třeba se vyvarovat. Modrý Koník je moderním mentorem, který vás bezpečně provede všemi třemi trimestry a zároveň upozorní na možné symptomy.

Na co si dát pozor?

Největší pozor by si nastávající maminka měla dát hned v prvním trimestru, kdy hrozí největší riziko spontánního potratu. Do dvanáctého týdne je pak třeba absolvovat prvotrimestrální screening, kdy lékař lidský plod poprvé „proklepne“, zda je všechno v pořádku. Druhý trimestr se považuje za relativně bezpečný. Z lékařského hlediska by se měla nastávající maminka ve 14. týdnu registrovat do porodnice, v níž bude chtít rodit. Mezi 20. a 22. týdnem se provádí takzvaný velký ultrazvuk, mezi 24. a 28. týdnem nastane čas na test, který odhaluje případnou těhotenskou cukrovku.

Největší obezřetnost je třeba s počátkem třetího trimestru, což je od 27. týdne, až do porodu. Právě v tomto období je nutné hlídat krevní tlak a rozbor moči. Zvýšení tlaku nad hodnoty 140/90 je alarmující a mohlo by znamenat riziko preeklampsie. Jedná se o nejobávanější nemoc těhotenství, která může skončit fatálně pro maminku i dítě. Sledujte na Modrém Koníku těhotenství týden po týdnu a buďte připraveny na každou vzniklou situaci.