Malá, ale šikovná autokamera

Společnost Lamax uvedla na trh autokameru T6. Umí vše, co od takového zařízení očekáváme – a navíc přidává i pohodlnou manipulaci. Silný magnet si po přiblížení k na okně nalepenému držáku s vestavěným přijímačem GPS a Wi-Fi kameru přitáhne do správné pozice a propojí potřebné kontakty.

Tím odpadá nevýhoda známá z mnoha jiných starších modelů autokamer obecně. Není zapotřebí žádné složité manipulace za zpětným zrcátkem, kde mnoho místa není, a kdy bychom museli kameru zasouvat do nějakého bajonetového uzávěru, a ještě ji pak aretovat! Tím se kamera Lamax T6 posunuje komfortem uživatelské obsluhy na jedno z čelních míst. A když k tomu přidáme ještě cenu, která se zdola blíží „jen“ ke dvěma tisícovkám, hned je tu zařízení, které může vzbudit váš zájem o koupi.

Chytne a nepustí

Kamera, kterou si přinesete v přepravním látkovém sáčku, chránícím ji před poškozením, snímá obraz před vozidlem v úhlu 140° a po nasazení do magnetického držáku se ihned spustí nahrávání. Výhodou je, že držák pokaždé umístí kameru velkou silou magnetu na správné místo a navíc má v sobě instalován modul Wi-Fi, umožňující komunikaci s mobilním telefonem, kde díky apce lze provádět potřebná nastavení. V držáku rovněž vestavěný modul GPS do záznamu přidává informace o poloze i rychlost jízdy, což může dokázat, že jste v daném místě nejeli rychleji, než jste měli. Po přehrání videa z jízdy do mobilu můžete promítnout projetou trasu do Google Maps a získat cenné informace například o průměrné a maximální rychlosti ve vybraném úseku, a tak podobně.

Před tím, než vyrazíte na první jízdu, je zapotřebí přilepit na čelní okno magnetický držák. Na čelním skle nesmí být instalována nebo nalepena zařízení, která řidiči brání ve výhledu, což by mohl být problém. Optimální místo je tak vedle zpětného zrcátka, kde kamera ve výhledu nepřekáží . Kabel vedoucí k napájecí zásuvce automobilu pak můžete vést pod polstrováním stropu a A-sloupku.

Malá provedením, velká svými možnostmi

První výhodou této kamery je její velikost – i když ji ponecháte ve vozidle, není zvenčí příliš vidět. Malé rozměry ale zdaleka neznamenají, že by byl uživatel – řidič – nějak ošizen o funkčnosti, které od autokamery očekává. To vůbec ne. Pořizuje záznam ve vysokém rozlišení Full HD (1920 × 1080 pixelů), takže registrační značky okolo jedoucích vozidel, případně obličeje osob, jsou dobře čitelné. O to, aby byl obraz vždy kvalitní, se stará funkce WDR. Díky ní je obraz i za nevhodných podmínek vždy maximálně dobrý. Například adaptace kamery při výjezdu a vjedu do tunelu – kamera v minimální možné době upraví záznam tak, aby byl jasný a prokazatelný. Stejně tak je tomu při jízdě v noci nebo tam, kde je jedna část vozovky osvětlena a druhá ne (třeba díky budovám, které na vozovku vrhají stín).

Kamerka s radostí přivítá paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB, na kterou provádí cyklický záznam. To znamená, že pokud se blíží kapacita vložené karty k nule, vymaže se nejstarší neoznačený záznam a nahradí se nově pořizovaným. Neoznačený záznam značí, že jej lze přemazat. Jako označený si jej můžete nastavit sami nebo se tak stane automaticky v mezní situaci, kterou rozezná citlivý pohybový senzor (G-Sensor) při nárazu. Může to být i v parkovacím režimu, kdy je auto v klidu a někdo do vás nacouvá nebo do něj udeří – pak se provede záznam a ten je pak označen proti smazání. Využití pořízených záznamů při případném důkazním řízení pak závisí na vyšetřovateli, který může povolit poskytnutý záznam jako důkazní prvek.

Neplatí to ale všude – v některých zemích je používání kamer zakázáno a pokutu můžete dostat i tehdy, budete-li ji mít v kufru auta. Výhodné je, zjistit si předem, jak je tomu s používáním kamer obecně a v důkazním řízení v zemi, do které se vydáte – až pomine covidová hrůza.

I když na to výrobce vysloveně neupozorňuje, doporučujeme použít kartu třídy Class 10 nebo rychlejší. To proto, aby záznam byl plynulý.

O zobrazování se stará příjemný 1,5palcový displej, který je zde použit pro dosažení maximálního výsledku při minimálních rozměrech. To se výrobci, stejně jako i do češtiny portovaná apka do mobilu a všestranná podpora na jeho webových stránkách, opravdu povedlo.

