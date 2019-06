Léto a jazyky! Kde jinde zúročit jazykové kurzy, když ne na dovolené?

Ač astronomické léto vlastně ještě ani nezačalo, sluníčko nám o sobě už dalo od začátku června řádně znát. Větráky a klimatizace v supermarketech už jsou téměř vyprodané a snad všichni jsme si v pracovním nasazení povzdechli nad tím, že je čas vyrazit někam na dovolenou.

Vždyť – kde jinde zúročit naše jazykové kurzy, u kterých jsme se řádně „potili“ celou zimu, když ne při objednávání té nejjahodovější zmrzliny v Itálii?

Jak jsme již říkali, za okny máme horko takové, že by probudilo snad i toho nejlínějšího Honzu za pecí a přinutilo ho jít přeplavat rybník za městem. Taky Ty jsi při večerním bloumáním televizním programem tak trochu (ne)chtěně přepnul na dokument o nejnavštěvovanějších letních destinacích, z reklamy na pizzu na Tebe dýchla atmosféra Itálie a při probírání pošty jsi zjistil, že v Lidlu už je zase řecký týden?

Vidina léta stráveného u moře nám všem dává alespoň na chvíli zapomenout na to, že je pondělí, nebo že přes sebou máme ještě 2 těžké zkoušky. Pojď se na přicházející léto naladit ještě víc a přečti si, jak Ti angličtina Brno a navštěvované kurzy v minulém pololetí usnadní návštěvu nejedné zahraniční krajiny. Zahoď kancelářskou židli a vyměň ji za túru k horskému jezeru nebo třeba projížďku v pouštních dunách!

Na cesty s angličtinou

Kamkoliv! Ať už se budeš letos vyhřívat na Makarské riviéře, zdolávat hřebeny letních Alp nebo Tě čeká nějaká vzdálenější exotika, dobrá zpráva je, že s kurzy angličtiny jsi rozhodně nešlápl vedle, ba právě naopak. Máš skvělou predispozici k tomu, nezahynout hlady téměř v žádné destinaci a bez problému se zeptat kolemjdoucích na směr ke svému ubytování.

Problém by mohl nastat pouze v případě cesty do mimo turistické oblasti, kde Ti bohužel nikdo nezaručí, že se s Tebou někdo bude schopen (či ochoten) bavit. Jaké další jazyky „domorodců“ tak letos zcela jistě zúročíš?

Řečtina jako jazyk bohaté historie

A kdo že by se chtěl učit řecky, ptáš se? Odpověď by Ti mohla dát skupinka odvážných studentů z Jazykové školy Brno PELICAN, která se do studia novořečtiny pustila, a již letos se její členové chystají vyzkoušet své nově nabyté znalosti v praxi! Novořečtina, jazyk bohaté historie, pro který nemusíme chodit zas až tak daleko, patří trochu překvapivě mezi vzrůstající trendy v jazykovém vzdělávání.

Jak ze samotného názvu jazyka vyplývá, vyvinul se ze staré řečtiny. Dle rad našich studentů je prvním zásadním krokem k uspění v tomto jazyce – nezaleknout se zdánlivě obtížného písma. Ponořit se do jazyka až pod jeho hladinu a – za nějakou dobu být schopen listovat v muzeu v Athénách v nejstarších literárních památkách vůbec!

Apeninský poloostrov

Jestliže je němčina Brno pro nadcházející letní sezonu pasé, přesně opačným případem je italština. Ani za využitím tohoto jazyka nemusíme jezdit prstem po mapě moc daleko! Rytmičnost Apeninského poloostrova a oblíbenost kurzů italštiny není v naší jazykovce překvapivá.

No, o pizze už jsme básnili na začátku, je ale potřeba říct, že ani ten, kdo neochutnal pravé italské těstoviny, jakoby nebyl! Budeš i Ty letos patřit mezi více než půl milionu českých turistů, kteří si za krásou italštiny udělají výlet?

A kam se letos na dovolenou za praktickým zúročením svých jazykových znalostí chystáš Ty? Dej nám vědět! Budeme se těšit na sdílení všech letních dobrodružství!

Tvůj (dovolenkově naladěný) PELICAN