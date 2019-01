Kvalitné ubytovanie v Terchovej v Rezorte Uhorčík ***

Kvalitné ubytovanie v Terchovej za prijateľnú cenu vám ponúka trojhviezdičkový Rezort Uhorčík *** vo svojich „zbojníckych“ chatách na prenájom Uhorčík, Ilčík a Rajnoha. Tieto chaty sa nachádzajú kúsok od centra Terchovej, malebnej obce na úpätí Malej Fatry. Chaty Terchová – Uhorčík, Ilčík a Rajnoha sú komfortne zariadené a kapacita každej chaty je približne 18 osôb. Sú preto vhodné nie len pre jednotlivcov a rodiny, ale aj väčšie skupiny rodín alebo priateľov. Každá chata má veľký rekreačný priestor so záhradou a detským ihriskom. Chaty sú veľmi vhodné na ubytovanie aj pre rodiny s deťmi.

Vedeli ste že priamo v chate si môžete užiť wellness v saunách a veľkej masážnej vírivej vani? Na chatách je možné zabaviť sa a stráviť príjemný čas v spoločenskej miestnosti, ktorá sa nachádza v každej chate. Okrem toho sa pri každej chate nachádza zastrešený altánok s krbom, kde je možné usporiadať grill party alebo uvariť guláš. Na ihrisku je možné zahrať si mini futbal, badminton alebo streetbal. Každá chata má veľkú záhradu s detským ihriskom s pieskoviskom, šmýkalkami, preliezkou a hojdačkami.