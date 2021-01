Kratom a jeho užívání

V posledních letech se kratom těší nebývalé popularitě. Vždyť kdo by nechtěl náhle, z minuty na minutu načerpat novou energii, pozvednout špatnou náladu a zapomenout na únavu? V souvislosti s pozitivními účinky jemného prášku ze sušených listů tohoto exotického stromu, se stále častějí ozývají hlasy, že je tento zelený lék cestou do pekel. A jak je tomu doopravdy? Je kratom nebezpečná droga, nebo jen mýtus několika nezodpovědných jedinců?

Pojďme si nejdříve shrnout, co je jako nebezpečná návyková látka definováno. Pod tímto pojmem si představujeme látku, ať už v pevném, nebo tekutém skupenství, která je nebezpečná pro společnost jako takovou a to zejméne pro její snadnou dostupnost a pravděpodobnost zneužití. Návykové látky mají velmi malé, častěji však nulové léčivé účinky. Při vysazení jedné, či více dávek vykazuje uživatel takové látky silné abstinenční příznaky a většinou si sám nedokáže od své závislosti pomoci. Návykové látky – nebo drogy, chcete-li – jsou také často příčinou závažných zdravotních problémů, a i když má uživatel drog štěstí a své závislosti se nadobro zbaví, obvykle se u něj objeví nemoci a komplikace, v podobě poškozených vnitřních orgánů, slabé imunity a podobně.

Kratom nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, a proto můžeme říct, že rozhodně nepatří do skupiny nebezpečných drog. To ovšem neznamená, že by mělo být užívání kratomu neomezené a v jakémkoliv množství. Tak jako u bylin, léků, ale například i u obyčejného vína se musíme řídit střídmostí a rozumem. Závislost je možné si vypěstovat takřka na čemkoliv – na alkoholu, kávě, přírodních preparátech, lécích, ale i na obyčejné čokoládě a jiných sladkostech. Nejinak je tomu i u kratomu. V závislosti na zdravotním stavu každého z nás může jeho nadměrné užívání způsobit zažívací obtíže, poruchy soustředění a další možné vedlejší účinky.