Jak se zlepšit jako kouč?

Poptávka po koučování roste a ruku v ruce s tím i přibývá koučů jako hub po dešti. Aby taky ne, když lidé, kteří jsou dlouhodobě a precizně koučováni, mívají o několik desítek procent vyšší produktivitu práce (studie ICF), motivovanost a cítí se subjektivně v životě spokojenější.

Pokud však už koučujete, asi si říkáte, jak se lépe na trhu prodat?

Rozhodně by Vás mělo zajímat NLP (neurolingvistické programování), které koučům všech zaměření a úrovní přináší další nástroje a strategie, jak efektivněji pracovat s klienty.

NLP totiž vzniklo z terapeutického modelování těch nejlepších své doby a popisuje a předává postupy, jak velkých změn uvnitř člověka dosáhnout za krátký čas. A častokrát i za jedno jediné sezení.

Asi si tak dokážete představit, co by to znamenalo pro Vaše schopnosti kouče, kdybyste NLP koučování zařadili i do svého repertoáru nástrojů, jak se klienty lépe pracovat.

Kde se lze NLP naučit?

Velmi záleží na kvalitě výcviku, protože doporučujeme studovat NLP přímo u oficiálních trenérů samotných zakladatelů celého tohoto vědního oboru. Jedničkou u nás je Coaching University Radka Karbana, která pořádá mezinárodně certifikované NLP kurzy a výcviky, které jsou standardizovány a aktualizovány každý rok o nejnovějších rozšíření NLP, protože tak, jako třeba medicína, se stále rozvíjí a zdokonaluje.

V tomto NLP kurzu Practitioner můžete například získat i mezinárodně uznávaný certifikát s podpisem samotného zakladatele NLP, což je opravdu velmi prestižní záležitost, kterou Vám jiní učitelé jen tak nenabídnou.

Co se vše můžete naučit?

Dokonalejší strategie, jak vytvářet s klienty rychleji důvěru (rapport)

Preciznější postupy, jak zbavit klienta strachu a limitujících vzorců

Moderní metody pro nastavování cílů a jejich zpodmínkování v mysli klienta, aby měl dostatečnou motivaci k jejich dosažení a vytrval

Jak zbavit fóbií klienta za jediné sezení (ano, je to možné!)

Poznáte kdy je problém uvnitř zcela vyřešen a kdy ještě nikoliv

Rozpoznáte různé typy sabotujících vzorců a jak je změnit

Naučíte se, jak odstranit zlozvyky jako mávnutím kouzelného proutku (jak spouštěč, tak i změnit reakci klienta za jinou)

Hluboké využití podvědomé komunikace s myslí (aby klient dokázal řešit své věci i z hlediska nevědomí a nikoliv jen vědomě)

… a mnoho dalšího. Je toho spousta, co by opravdový kouč profesionál měl umět a znát, aby dokázal pomáhat různým typům lidí a nebyl zaskočen.

Co vůbec to „NLP“ je?

Neuro vyjadřuje zaměření na prvotní neurologické pochody v mozku. Lingvistika zase znamená využití jazyka a jeho kódování k dosažení chtěných změn. Programování je zase o aplikaci změny a vzorců, které vedou ke změně na více vrstvách osobnosti a psychiky.

Uvědomte si, že NLP využívají i slavné osobnosti ze sportu i byznysu, jako Tiger Woods, Tony Robbins, J. K. Rowlingová, Jim Carrey, Andre Agassi, nebo dokonce i Bill Gates!

Otázkou tak není jestli jít do NLP kurzu, jako to, proč ještě nejste přihlášeni?

V Coaching University jsou kurzy vedeny poutavým a praktickým způsobem, bez suché teorie, tu byste hledali marně.

Naopak si vše názorně zkoušíte, jak na sobě, tak pak ve dvojících i ve skupinkách, abyste získali reálné a hmatatelné dovednosti. Převedli jste know-how do zručností.

A tak jsou jejich NLP kurzy oceňovány celou řadou lidí, kteří je již absolvoval (mrkněte se na reference nlp kurzů), od manažerů, podnikatelů, přes kouče a terapeuty, kteří chtějí být na špici.

Chcete-li být ikonou ve svém oboru, pak lze absolvování tohoto NLP kurzu rozhodně doporučit. Pomůže vám osobně, tak vašim klientům.