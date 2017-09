Co pro mě bude jednodušší – splácet půjčku anebo šetřit?

Tohle je poměrně složité dilema všech z nás, kdo si chceme anebo potřebujeme něco pořídit, jenže momentálně na to nemáme finanční prostředky. Je nějaký univerzální manuál k tomu, co bychom měli koupit spíše z půjčky, a na co naopak raději našetřit? Máme pro vás dobrou zprávu, ten manuál je. A je velmi jednoduchý! Shrnout se dá do čtyř základních pravidel:

Základní pravidlo č. 1

Pokud věc potřebujeme k životu (např. zaplatit nedoplatek za energie), k dopravě do práce (auto, el. kolo), k podnikání (nástroje pro naši práci), či k jinému výdělku, pokud jde o investici do bydlení anebo jiné věci, kterou však budeme používat dlouhá léta, pokud tedy užitek z toho, že věc máme už nyní, převýší újmu z toho, že platíme úroky a další poplatky, půjčme si na to.

Jistě se nemusíte bát půjček na koupi bydlení. Nepochybně je lepší 20 let splácet hypotéku a celou dobu pohodlně bydlet, než 20 let šetřit, ale celou dobu bydlet nuzně, případně ještě někde platit nájem. Půjčky jsou vhodné například na vybavení domácnosti, na auto anebo třeba na vybavení dílny, ve které podnikáte. Ale i na zaplacení akutních výdajů, se kterými jste prostě nepočítali (nedoplatek, pokuta).

Ano, i pokutu se vyplatí uhradit z půjčky, například ve formě půjčky bez doložení příjmu. Proč? Protože úroky a poplatky z této půjčky budou jistě menší než následky z nezaplacení pokuty.

Základní pravidlo č. 2

Pokud rozvažujeme koupi věci, kterou pouze chceme, ale lze se bez ní obejít, třeba nový a lepší PC k hraní her (pokud se tím tedy neživíte), lepší televizi, blu-ray přehrávač anebo modernější smartphone, jistě je vhodné si na tyto vymoženosti nejdříve našetřit.

Má to dvě podstatná odůvodnění: pokud takovou jistě zbytnou věc opravdu chceme, neměl by pro nás být problém si na ni ušetřit. Většinou je to otázka několika měsíců, či doby do cca 2 let. A pokud vydržíme celou dobu na tuto věc šetřit, odměníme se pak její koupí. A co víc – po té době šetření může být naše vytoužená elektronická věc levnější. Anebo si za stejnou cenu koupíme už pokročilejší model!

Druhým důvodem k šetření na vymoženosti a hračky je zkušenost mnoha lidí, že během šetření zjistili, že tu věc zase až tolik nepotřebují. Její koupi tedy odložili a zbyly jim díky tomu prostředky na jiné, důležitější věci. Anebo si založili dobrou finanční rezervu pro nečekané výdaje.

Základní pravidlo č. 3

Jsou koupě, na které se vyplatí nejdříve šetřit, a pak si zbytek kupní ceny zafinancovat půjčkou. V současné době je to aktuální hlavně u hypoték, kdy Česká národní banka značně omezuje (v podstatě znemožňuje) možnost vypůjčení si formou hypotéky celou výši kupní ceny bytu nebo nákladů na postavení či rekonstrukci domu.

Jestliže tedy plánujete nové bydlení, začněte hned šetřit. A až dáte dohromady alespoň 15 – 20 % částky, kterou budete za bydlení muset zaplatit, ozvěte se vybrané bance či nebankovní úvěrové společnosti a dohodněte si hypotéku.

Základní pravidlo č. 4

Ať už se rozhodnete půjčit si anebo napřed šetřit, vždy musíte počítat s tím, že část peněz musíte odkládat zcela bokem na finanční rezervu pro nečekané události.

Základní finanční polštář by měl mít každý z nás, alespoň ve výši několika tisíc. Slouží k tomu, abychom mohli pružně reagovat na situace reálného života. Takže při rozhodování o půjčce vždy musíte k předpokládané výši splátek připočíst ještě i nějakou tu stokorunu na posílení vaší finanční rezervy. A pak teprve se rozhodovat, zda na to budete mít.